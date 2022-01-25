Камеры автоматической фиксации нарушения скорости на дорогах Днепра: где установили

Новые камеры оснащены функцией автоматического измерения скорости движения, распознавания и фиксации государственных номерных знаков транспортных средств, пересекающих зону контроля.

По словам директора коммунального предприятия "Инфо-совет-Днепр" городского совета Алены Чуевой, камеры фиксации установлены на средства городского бюджета в рамках муниципальной программы "Безопасный город". В течение месяца камеры будут работать в тестовом режиме и будут фиксировать нарушения, но административные штрафы водителям еще не будут поступать.

"Новые камеры помогут отслеживать ситуацию на дорогах. Зафиксированную информацию будет получать Национальная полиция и соответственно водителей-нарушителей будет привлекать к административной ответственности. Эти два адреса, где установлены камеры, определены специальной рабочей группой. По статистике, это места наибольшего скопления ДТП за прошедший год, которые случились именно из-за превышения безопасной или установленной скорости. Для повышения уровня безопасности на автодорогах города Ситуационный центр Днепра постоянно взаимодействует с органами Национальной полиции. В целом планируем постепенно устанавливать еще больше таких современных высокоскоростных камер на автодорогах Днепра", - рассказала во время выездной пресс-конференции 25 января Алена Чуева.

В то же время, заместитель директора департамента общественного порядка и гражданской защиты городского совета Дмитрий Редька отметил, что в прошлом году по городу подразделения полиции зарегистрировали более 8 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из них почти половина именно из-за превышения установленной скорости движения. Также задокументировано около 18 тыс. нарушений скоростного режима.

"Установление таких камер - важный и крайне необходимый шаг. Это должно дисциплинировать водителей, чтобы они придерживались установленной скорости. Следовательно - должна снизиться аварийность на дорогах города", - подчеркнул Дмитрий Редька.