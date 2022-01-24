В 2021 году "Днепрогаз" установил 35 новых ШГРП

Для обеспечения стабильного распределения газа потребителям и повышения уровня безопасности в течение прошлого года специалисты "Днепрогаза" установили 35 новых шкафных газорегуляторных пунктов RGC Production. Общая стоимость выполненных работ вместе с оборудованием составила 7,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

"Современные ШГРП, изготовленные на заводе RGC Production – это комплекс высококачественного газорегулирующего оборудования, оснащенного приборами автоматики, итальянскими регуляторами, а также системой многоступенчатой ​​защиты. Их основная задача – минимизация утечек газа и предупреждение возникновения аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, ШГРП обеспечивают корректную и безопасную работу приборов в домах потребителей, регулируя давление газа. Фильтры шкафного газорегуляторного пункта очищают голубое топливо перед подачей его потребителям.

"Для модернизации изношенной газораспределительной системы города в этом году мы планируем установить еще 23 новых шкафных газорегуляторных пункта, – рассказывает и.о. технического директора АО "Днепрогаз" Сергей Матиенко. – Оборудование будет обеспечивать надежное распределение газа для около 5 тысяч домохозяйств Днепра и Днепровского района".

В компании отметили, что модернизацию оборудования технические подразделения "Днепрогаза" ежегодно проводят в рамках утвержденного государственным регулятором Плана развития.

"Все работы по модернизации и реконструкции системы газоснабжения финансируются за счет тарифа на распределение голубого топлива. Именно поэтому своевременная оплата потребителями услуг по доставке газа обеспечивает комплексное проведение редизайна газовых сетей в установленные сроки", - говорится в сообщении.

В 2020-2021 годах на территории лицензионной деятельности "Днепрогаз" приобрел и установил 44 ШГРП производства завода RGC Production.