Камери автоматичної фіксації порушення швидкості на дорогах Дніпра: де встановили

Нові камери обладнані функцією автоматичного вимірювання швидкості руху, розпізнавання та фіксації державних номерних знаків транспортних засобів, які перетинають зону контролю.

За словами директорки комунального підприємства "Інфо-рада-Дніпро" міської ради Альони Чуєвої, камери фіксації встановлено коштом міського бюджету в рамках муніципальної програми "Безпечне місто". Упродовж місяця камери працюватимуть у тестовому режимі і фіксуватимуть порушення, але адміністративні штрафи за це водіям ще не надходитимуть.

"Нові камери допоможуть відстежувати ситуацію на дорогах. Зафіксовану інформацію отримуватиме Національна поліція і відповідно водіїв-порушників притягатиме до адміністративної відповідальності. Ці дві адреси, де встановлено камери, визначені спеціальною робочою групою. За статистикою, це місця найбільшого скупчення дорожньо-транспортних пригод за минулий рік, які трапилися саме через перевищення безпечної або встановленої швидкості. Для підвищення рівня безпеки на автошляхах міста Ситуаційний центр Дніпра постійно взаємодіє з органами Національної поліції. Загалом плануємо поступово встановлювати ще більше таких сучасних високошвидкісних камер на автошляхах Дніпра", - розповіла під час виїзної пресконференції 25 січня Альона Чуєва.

Водночас заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту міської ради Дмитро Редька зазначив, що торік по місту підрозділи поліції зареєстрували понад 8 тис. дорожньо-транспортних пригод, з них майже половина саме через перевищення встановленої швидкості руху. Також задокументовано близько 18 тис. порушень швидкісного режиму.

"Встановлення таких камер - важливий і вкрай необхідний крок. Це має дисциплінувати водіїв, щоб вони дотримувалися встановленої швидкості. А відтак - має знизитися аварійність на дорогах міста", - підкреслив Дмитро Редька.