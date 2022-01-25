Камери автоматичної фіксації порушення швидкості на дорогах Дніпра: де встановили

У Дніпрі встановили дві високошвидкісні камери автоматичної фіксації порушення швидкісного режиму. Перший комплект облаштували по вул. Набережній Заводській, 64 (у напрямку центру міста), другий - по вул. Набережній Перемоги (у районі Селянського узвозу).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.
Нові камери обладнані функцією автоматичного вимірювання швидкості руху, розпізнавання та фіксації державних номерних знаків транспортних засобів, які перетинають зону контролю.
За словами директорки комунального підприємства "Інфо-рада-Дніпро" міської ради Альони Чуєвої, камери фіксації встановлено коштом міського бюджету в рамках муніципальної програми "Безпечне місто". Упродовж місяця камери працюватимуть у тестовому режимі і фіксуватимуть порушення, але адміністративні штрафи за це водіям ще не надходитимуть.
"Нові камери допоможуть відстежувати ситуацію на дорогах. Зафіксовану інформацію отримуватиме Національна поліція і відповідно водіїв-порушників притягатиме до адміністративної відповідальності. Ці дві адреси, де встановлено камери, визначені спеціальною робочою групою. За статистикою, це місця найбільшого скупчення дорожньо-транспортних пригод за минулий рік, які трапилися саме через перевищення безпечної або встановленої швидкості. Для підвищення рівня безпеки на автошляхах міста Ситуаційний центр Дніпра постійно взаємодіє з органами Національної поліції. Загалом плануємо поступово встановлювати ще більше таких сучасних високошвидкісних камер на автошляхах Дніпра", - розповіла під час виїзної пресконференції 25 січня Альона Чуєва.
Водночас заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту міської ради Дмитро Редька зазначив, що торік по місту підрозділи поліції зареєстрували понад 8 тис. дорожньо-транспортних пригод, з них майже половина саме через перевищення встановленої швидкості руху. Також задокументовано близько 18 тис. порушень швидкісного режиму.
"Встановлення таких камер - важливий і вкрай необхідний крок. Це має дисциплінувати водіїв, щоб вони дотримувалися встановленої швидкості. А відтак - має знизитися аварійність на дорогах міста", - підкреслив Дмитро Редька.
Як повідомлялось, для забезпечення стабільного розподілу газу споживачам та підвищення рівня безпеки протягом минулого року фахівці "Дніпрогазу" встановили 35 нових шафових газорегуляторних пунктів RGC Production. Загальна вартість виконаних робіт разом з обладнанням склала 7,2 млн грн.