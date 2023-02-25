ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Камеруні під час марафону "Гонка надії" відбувся теракт: постраждало 19 людей

Новость на русском →
Камерун, Субота 25 лютого 2023 16:36
В Камеруні під час марафону "Гонка надії" відбувся теракт: постраждало 19 людей Фото: під час марафону "Гонка надії" в Камеруні відбувся теракт (twitter.com Orange_Cameroun)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 лютого, під час марафону "Гонка надії", що проходив в Камеруні, відбувся теракт. В результаті якого постраждало 19 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNN.

За словами глядачів, бомба вибухнула на узбіччі в той момент, коли повз пробігали десятки спортсменів.

Місцева поліція повідомила, що лише в місті Буеа здетонували три саморобних вибухових пристрої.

Зазначимо, що 529 спортсменів піднялися на найвищу гору Західної та Центральної Африки, змагаючись у "Гонці надії" на горі Камерун.

На цей час відомо, що 19 учасників змагання отримали травми.

Відповідальність за вибухи взяло на себе озброєне крило Керівної ради Амбазонії, однієї з сепаратистських ополченців.

"Нашою головною ціллю були камерунські елітні сили... які забезпечували безпеку спортсменів. Ми не дозволимо Камеруну продовжувати свою окупацію", – заявив речник групи Капо Даніель.

Нагадаємо, Канада має намір очолити мирний процес, спрямований на припинення громадянської війни у Камеруні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Камерун Теракт
NEWS
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни