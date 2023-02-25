В Камеруні під час марафону "Гонка надії" відбувся теракт: постраждало 19 людей
Сьогодні, 25 лютого, під час марафону "Гонка надії", що проходив в Камеруні, відбувся теракт. В результаті якого постраждало 19 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNN.
За словами глядачів, бомба вибухнула на узбіччі в той момент, коли повз пробігали десятки спортсменів.
Місцева поліція повідомила, що лише в місті Буеа здетонували три саморобних вибухових пристрої.
Horrible scene at the mount Cameroon race of home. #endanglophonecrisis pic.twitter.com/apqhopnl9V— Ngala Maimo Wajiri (@MaimoWajiri) February 25, 2023
Зазначимо, що 529 спортсменів піднялися на найвищу гору Західної та Центральної Африки, змагаючись у "Гонці надії" на горі Камерун.
На цей час відомо, що 19 учасників змагання отримали травми.
Відповідальність за вибухи взяло на себе озброєне крило Керівної ради Амбазонії, однієї з сепаратистських ополченців.
Kamerun'un Buea şehrindeki bir yarışta patlama meydana geldi.— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 25, 2023
En az 19 atlet yaralandı. pic.twitter.com/uW5ifJ2dqX
"Нашою головною ціллю були камерунські елітні сили... які забезпечували безпеку спортсменів. Ми не дозволимо Камеруну продовжувати свою окупацію", – заявив речник групи Капо Даніель.
Нагадаємо, Канада має намір очолити мирний процес, спрямований на припинення громадянської війни у Камеруні.
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