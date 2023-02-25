В Камеруні під час марафону "Гонка надії" відбувся теракт: постраждало 19 людей

Сьогодні, 25 лютого, під час марафону "Гонка надії", що проходив в Камеруні, відбувся теракт. В результаті якого постраждало 19 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNN .

За словами глядачів, бомба вибухнула на узбіччі в той момент, коли повз пробігали десятки спортсменів.

Місцева поліція повідомила, що лише в місті Буеа здетонували три саморобних вибухових пристрої.

Horrible scene at the mount Cameroon race of home. #endanglophonecrisis pic.twitter.com/apqhopnl9V — Ngala Maimo Wajiri (@MaimoWajiri) February 25, 2023

Зазначимо, що 529 спортсменів піднялися на найвищу гору Західної та Центральної Африки, змагаючись у "Гонці надії" на горі Камерун.

На цей час відомо, що 19 учасників змагання отримали травми.

Відповідальність за вибухи взяло на себе озброєне крило Керівної ради Амбазонії, однієї з сепаратистських ополченців.

Kamerun'un Buea şehrindeki bir yarışta patlama meydana geldi.

En az 19 atlet yaralandı. pic.twitter.com/uW5ifJ2dqX — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 25, 2023