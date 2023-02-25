В Камеруне во время марафона "Гонка надежды" произошел теракт: пострадали 19 человек
Сегодня, 25 февраля, во время проходившего в Камеруне марафона "Гонка надежды" произошел теракт. В результате которого пострадали 19 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNN.
По словам зрителей, бомба взорвалась на обочине в тот момент, когда мимо пробегали десятки спортсменов.
Местная полиция сообщила, что только в городе Буэа сдетонировали три самодельных взрывных устройства.
Horrible scene at the mount Cameroon гонка из дома. #endanglophonecrisis pic.twitter.com/apqhopnl9V— Ngala Maimo Wajiri (@MaimoWajiri) February 25, 2023
Отметим, что 529 спортсменов поднялись на самую высокую гору Западной и Центральной Африки, соревнуясь в "Гонке надежды" на горе Камерун.
В настоящее время известно, что 19 участников соревнования получили травмы.
Ответственность за взрывы взяло на себя вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии, одного из сепаратистских ополченцев.
Kamerun'un Buea şehrindeki bir yarışta patlama meydana geldi.— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 25, 2023
En az 19 atlet yaralandı. pic.twitter.com/uW5ifJ2dqX
"Нашей главной целью были камерунские элитные силы... которые обеспечивали безопасность спортсменов. Мы не позволим Камеруну продолжать свою оккупацию", - заявил представитель группы Капо Даниэль.
Напомним, Канада намерена возглавить мирный процесс, направленный на прекращение гражданской войны в Камеруне.
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