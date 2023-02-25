В Камеруне во время марафона "Гонка надежды" произошел теракт: пострадали 19 человек

Сегодня, 25 февраля, во время проходившего в Камеруне марафона "Гонка надежды" произошел теракт. В результате которого пострадали 19 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNN .

По словам зрителей, бомба взорвалась на обочине в тот момент, когда мимо пробегали десятки спортсменов.

Местная полиция сообщила, что только в городе Буэа сдетонировали три самодельных взрывных устройства.

Horrible scene at the mount Cameroon гонка из дома. #endanglophonecrisis pic.twitter.com/apqhopnl9V — Ngala Maimo Wajiri (@MaimoWajiri) February 25, 2023

Отметим, что 529 спортсменов поднялись на самую высокую гору Западной и Центральной Африки, соревнуясь в "Гонке надежды" на горе Камерун.

В настоящее время известно, что 19 участников соревнования получили травмы.

Ответственность за взрывы взяло на себя вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии, одного из сепаратистских ополченцев.

Kamerun'un Buea şehrindeki bir yarışta patlama meydana geldi.

En az 19 atlet yaralandı. pic.twitter.com/uW5ifJ2dqX — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 25, 2023