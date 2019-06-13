В Камеруне боевики "Боко харам" убили 37 человек

Фото: боевики "Боко Харам" (из открытых источников)

Правохранителям удалось схватить 15 террористов

В результате вооруженного нападения боевиков террористической организации "Боко харам" в Камеруне погибли 37 человек, в том числе 21 военный и 16 мирных жителей, сообщают местные СМИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Отмечается, что инцидент произошел на острове Дарак на озере Чад. Сотрудникам сил безопасности удалось схватить 15 членов террористической организации.

"Боко Харам" действует в регионе с начала 2000-х годов. С 2009 года жертвами экстремистской организации стали свыше 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что 12 мая в Нигерии в результате нападения террористической организации "ИГИЛ" на северо-восточный город Гаджиганна штата Борно погибло 11 солдат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нигерии освободили 900 детей из плена боевиков.