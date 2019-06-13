У Камеруні бойовики "Боко харам" вбили 37 людей

Фото: бойовики "Боко Харам" (з відкритих джерел)

Правоохоронцям вдалося схопити 15 терористів

В результаті збройного нападу бойовиків терористичної організації "Боко харам" в Камеруні загинули 37 осіб, у тому числі 21 військовий і 16 мирних жителів, повідомляють місцеві ЗМІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Зазначається, що інцидент стався на острові Дарак на озері Чад. Співробітникам сил безпеки вдалося схопити 15 членів терористичної організації.

"Боко Харам" діє в регіоні з початку 2000-х років. З 2009 року жертвами екстремістської організації стали понад 20 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що 12 травня в Нігерії в результаті нападу терористичної організації "ІДІЛ" на північно-східний місто Гаджиганна штату Борно загинуло 11 солдатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нігерії звільнили 900 дітей з полону бойовиків.