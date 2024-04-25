Камерон: відносинам Путіна з Британією немає шляху назад

"Я думаю, що з Путіним - абсолютно ні. Коли я став прем'єр-міністром, у нас були складні відносини з Росією, і я вважав правильним спробувати й подивитися, чи зможемо ми побудувати кращі відносини, але в кінцевому підсумку вони зруйнувалися через те, що Росія зробила в Сирії, через те, що Путін зробив в Україні у 2014 році", - заявив міністр.

Зокрема він додав, що після того, як він покинув посаду прем'єр-міністра Британії у 2016 році - Путін почав "поводитись ще гірше".

Відносини між Росією та Британією

Як розповідало The Gurdian, тим часом Британію звинуватили у тому, що вона допомагає Росії "оплачувати війну" продовжуючи імпорт рекордних обсягів переробленої нафти з країн, які переробляють викопне паливо Кремля.

Згідно з аналізом Desmog, у 2023 році імпорт переробленої нафти з Індії, Китаю та Туреччини становив рекордні 2,2 млрд фунтів стерлінгів, у порівнянні з 434 млн фунтів у 2021 році.