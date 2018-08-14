Когда именно проводили обыски в ГПУ не сообщили

Правоохранители провели обыски в камерах Лукьяновского СИЗО Киева, где 9 августа осужденные экс-бойцы спецроты "Торнадо" устроили бунт. Об этом в Тwitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО", - написала Сарган.

Она не уточнила, ни когда именно проводили обыски, ни что изъяли, лишь обнародовала несколько фото.

Фото: в камере экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО провели обыски

открыли дело за помощь бывшим бойцам спецроты "Торнадо". Напомним, что против двух работников Лукьяновского СИЗОза помощь бывшим бойцам спецроты "Торнадо".

Добавим, что Экс-бойцы "Торнадо" в четверг, 9 августа, устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.