В камере экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО провели обыски

Новости Происшествия 14.08.2018 - 20:45
Фото: в камере экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО провели обыски (twitter.com/SarganLarysa)
Фото: в камере экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО провели обыски (twitter.com/SarganLarysa)

Когда именно проводили обыски в ГПУ не сообщили

Правоохранители провели обыски в камерах Лукьяновского СИЗО Киева, где 9 августа осужденные экс-бойцы спецроты "Торнадо" устроили бунт. Об этом в Тwitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО", - написала Сарган.

В камере экс-бойцов &quot;Торнадо&quot; в Лукьяновском СИЗО провели обыскиОна не уточнила, ни когда именно проводили обыски, ни что изъяли, лишь обнародовала несколько фото.

В камере экс-бойцов &quot;Торнадо&quot; в Лукьяновском СИЗО провели обыскиФото: в камере экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО провели обыски 

Напомним, что против двух работников Лукьяновского СИЗО открыли дело за помощь бывшим бойцам спецроты "Торнадо".

Добавим, что Экс-бойцы "Торнадо" в четверг, 9 августа, устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

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Теги:  СИЗО,  торнадо,  камера  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС