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В Каменце-Подольском упал воздушный шар. Один погиб, пятеро травмированы

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Украина, Воскресенье 23 мая 2021 09:00
В Каменце-Подольском упал воздушный шар. Один погиб, пятеро травмированы Фото: воздушный шар упал на фестивале в Каменце-Подольском (фото facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Александр Белоус

В результате падения воздушного шара один человек погиб и еще пятеро травмировались. Трагедия произошла во время проведения Фестиваля воздушных шаров в Каменце-Подольском.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области в Facebook.

По данным полиции, трагедия произошла 22 мая, около 20.45 часов, вблизи с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района.

В результате падения пули погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.

Следователи Каменец - Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил воздушных полетов. Расследование продолжается.

Напомним, в марте на Тайване потерпели катастрофу два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе. Авария произошла во время тренировочной миссии.

Ранее в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.

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