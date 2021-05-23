У Кам’янці-Подільському впала повітряна куля. Один загинув, п’ятеро травмовані

В результаті падіння повітряної кулі одна людина загинула та ще п’ятеро травмувалися. Трагедія сталася під час проведення Фестивалю повітряних куль у Кам’янці-Подільському .

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області у Facebook.

За даними поліції, трагедія сталася 22 травня, близько 20.45 години, поблизу с. Кульчіївці Кам’янець-Подільського району. На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів - двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук та мешканець Кам’янець-Подільського району.

В результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а також 28-річний пілот, який є мешканцем Києва, отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані до медичних закладів.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України - порушення правил повітряних польотів. Розслідування триває.