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У Кам’янці-Подільському впала повітряна куля. Один загинув, п’ятеро травмовані

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Україна, Неділя 23 травня 2021 09:00
У Кам’янці-Подільському впала повітряна куля. Один загинув, п’ятеро травмовані Фото: Повітряна куля впала на фестивалі у Кам’янці-Подільському (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Олександр Білоус

В результаті падіння повітряної кулі одна людина загинула та ще п’ятеро травмувалися. Трагедія сталася під час проведення Фестивалю повітряних куль у Кам’янці-Подільському.

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області у Facebook.

За даними поліції, трагедія сталася 22 травня, близько 20.45 години, поблизу с. Кульчіївці Кам’янець-Подільського району. На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів - двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук та мешканець Кам’янець-Подільського району.

В результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а також 28-річний пілот, який є мешканцем Києва, отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані до медичних закладів.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України - порушення правил повітряних польотів. Розслідування триває.

Нагадаємо, у березні на Тайвані зазнали катастрофи два винищувачі F-5E, які зіткнулися в повітрі. Аварія сталася під час тренувальної місії.

Раніше в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. У результаті події загинули два пілоти.

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