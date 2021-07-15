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У Кам'янці-Подільському через підрив гранати постраждали шість людей, серед них дитина

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Хмельницьк, Четвер 15 липня 2021 23:07
У Кам'янці-Подільському через підрив гранати постраждали шість людей, серед них дитина Фото: Вибух гранати у Кам'янці-Подільському - 6 постраждалих, серед них дитина (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Регіональна поліція затримала підозрюваного у причетності до вибуху гранати на Хмельниччині. Внаслідок інциденту постраждали шестеро осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, вибух відбувся близько о 19:25 у місті Кам'янець-Подільськ на вулиці Розвадовського.

"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією — гранати", - відзначає пресслужба.

Відомо, що внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких 4-річна дитина. Постраждалих госпіталізували до міської лікарні, де вони на цей час отримують допомогу лікарів.

"Особу, яка ймовірно вчинила підрив, поліцейські затримали", - зазначається на сайті органу.

Відповідно до попередній інформації, під час інциденту підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Вибух Хмельницький
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