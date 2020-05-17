У Кам’янці-Подільському на ізоляцію через коронавірус відправили відділення перинатального центру

Фото: перинатальний центр в Кам'янці-Подільському (facebook.com/simashkevich)

Всього на ізоляції перебуватиме близько 50 людей

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області на ізоляцію відправили відділення перинатального центру. Рішення прийняли після того, як у медсестри виявили коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Михайла Сімашкевича у Facebook.

Відповідно до рішення оперативного штабу, на ізоляції перебуватиме відділення патології вагітних, загалом - близько 50 людей.

"Сьогодні увага мобільних медичних бригад зосереджена й на перинатальному центрі. Вчора, нагадаю, коронавірус було виявлено в молодшої медичної сестри пологового. За рішенням оперативного штабу на ізоляції перебуватиме відділення патології вагітних. А медики обстежуватимуться поетапно. Нині це близько 50 осіб, в яких візьмуть аналізи для дослідження обласним лабораторним центром", - написав Сімашкевич.

РБК-Україна писало, що за минулу добу діагноз СOVID-19 підтвердився у 433 українців, а загальна кількість хворих зросла до 18291. Від ускладнень коронавірусної хвороби померло 514 пацієнтів. З початку епідемії в Україні видужало 5116 осіб.

Раніше повідомлялося, що початок спаду пандемії коронавірусу в Україні може відбутися у третій декаді травня 2020 року.

Автор: Инна Собора