UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Каменец-Подольский накрыл мощный ураган

Автор: Анастасия Рокитна

Ураган накрыл Каменец-Подольский. В результате повалены деревья и электроопоры, а также обесточены улицы и повреждены крыши.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Каменец-Подольского городского совета.

В городе повалены деревья и оборваны провода, а также сорваны крыши на Вокзальной, Хмельницкой улицах, по переулку Новый. У жителей города проблемы с газоснабжением.

Фото: в городе ухудшилась погода (kam-pod.gov)

Ураган задел древнюю крепость и сорвал навес башни Ласькой.

Как сообщил директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба, деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу.

Фото: ураган сорвал накрытие башни в Каменец-Подольской крепости (vdalo.info)

Напомним, в западных областях Украины ожидаются ливни. В результате возможны подтопления и селевые потоки.

Отметим, сегодня будут дожди почти по всей Украине и похолодание на западе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Каменец-Подольскийураган