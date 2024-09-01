На Камчатці знайшли уламки російського гелікоптера Мі-8: ніхто не вижив (відео)

На Камчатці у Росії знайшли уламки гелікоптера Мі-8. Всі, хто був на борту, загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на росЗМІ.
Російські ЗМІ заявляють, що уламки гелікоптера лежать на сопці на висоті 900 метрів. За попередніми даними, вертоліт міг врізатися в височину в густому тумані.
Росіяни заявили, що вже знайшли 17 тіл загиблих. Пошукову операцію призупинили до 2 вересня.
Проте пропагандисти стверджують, що всі, хто були на борту Мі-8, загинули.
Відомо, що на борту вертольота був фінансовий директор російського футбольного союзу Арсеній Замятін, а також його дружина.
Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що на Камчатці в Росії зник вертоліт Мі-8. Він належав авіакомпанії "Вітязь-Аеро".
Вертоліт після зльоту зник з радарів. Росіяни почали пошукову операцію. На борту можуть перебувати 22 особи - три члени екіпажу та 19 пасажирів.
Нагадаємо, 15 серпня в Іркутській області Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3. Росіяни заявили, що причиною аварії була технічна несправність.
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