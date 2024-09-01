На Камчатці знайшли уламки російського гелікоптера Мі-8: ніхто не вижив (відео)

Російські ЗМІ заявляють, що уламки гелікоптера лежать на сопці на висоті 900 метрів. За попередніми даними, вертоліт міг врізатися в височину в густому тумані.

Росіяни заявили, що вже знайшли 17 тіл загиблих. Пошукову операцію призупинили до 2 вересня.

Проте пропагандисти стверджують, що всі, хто були на борту Мі-8, загинули.

Відомо, що на борту вертольота був фінансовий директор російського футбольного союзу Арсеній Замятін, а також його дружина.