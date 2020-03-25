На Камчатке произошло мощное землетрясение

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Зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на Камчатке (Российская Федерация) 25 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. По данным сейсмостанции "Петропавловск", землетрясение произошел на глубине 50 км. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана на расстоянии в 463 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа. До береговой линии - 317 км. Угроза цунами не объявлялась.



По данным ведомства, подземные толчки силой до 5 баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого районов.



Ранее сообщалось, что в Хорватии в результате сильного землетрясения пострадали 17 человек. В воскресенье в хорватской столице Загребе произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Напомним, 21 марта в Греции произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Толчки ощущались в Теспротии, Превезе, Янине, Арте, на Корфу и в других регионах страны.