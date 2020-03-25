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На Камчатці стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події     25.03.2020 - 06:56
На Камчатці стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Зафіксовано землетрус магнітудою 7,6

Землетрус магнітудою 7,6 стався на Камчатці (Російська Федерація) 25 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає. За даними сейсмостанції "Петропавловськ", землетрус відбувся на глибині 50 км. Епіцентр поштовхів знаходився в акваторії Тихого океану на відстані 463 км південніше Петропавловськ-Камчатського міського округу. До берегової лінії - 317 км Загроза цунамі не оголошувалася.

За даними відомства, підземні поштовхи силою до 5 балів відчувалися в окремих районах Петропавловська-Камчатського і Вілючинського міських округів, а також Єлизовського і Усть-Большерецького районів.

Раніше повідомлялося, що у Хорватії в результаті сильного землетрусу постраждали 17 осіб. У неділю в хорватській столиці Загребі стався землетрус магнітудою 3,5.

Нагадаємо, 21 березня в Греції произошло землетрус силою 5,6 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчувалися в Теспротія, Превезе, Яніні, Арте, на Корфу і в інших регіонах країни.

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