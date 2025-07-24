Камбоджа закликала Таїланд припинити бойові дії та відвести війська

У МЗС Камбоджі закликали Таїланд припинити бойові дії та відвести війська, щоб мінімізувати людські втрати, та намагатись вирішити усі спірні питання шляхом переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Камбоджі.
"МЗС Королівства Камбоджа бажає повідомити міжнародну спільноту та широку громадськість, що з раннього ранку 24 липня 2025 року тайські збройні сили здійснили неспровоковані, заздалегідь сплановані та навмисні напади на камбоджійські позиції вздовж прикордонних районів", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що Камбоджа підтверджує свою непохитну відданість миру, діалогу та мирному вирішенню спорів.
"Однак Камбоджа також залишає за собою невід'ємне право на самооборону, визнане статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і вживатиме всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, територіальної цілісності та безпеки свого народу", - додали у МЗС країни.
Нагадаємо, сьогодні зранку. 24 липня, на кордоні між Таїландом і Камбоджею спалахнули збройний конфлікт, військові відкрили вогонь один по одному. Є загиблі серед мирного населення.
За словами тайських військових, першими стріляти почали камбоджійці. У Камбоджі ж наполягають, що першими відкрили вогонь саме тайські солдати. Сутичка сталася поблизу стародавніх храмів у прикордонній зоні.
Влада Таїланду стверджує, що Камбоджа також застосувала артилерію. Голова округу Кабчейнг у провінції Сурін у Таїланді Суттірот Чароентханасак заявив агентству Reuters, що снаряд потрапив у житловий будинок, через що загинули двоє людей.
Тайська армія підняла у повітря винищувачі F-16. Один із літаків знищив військову мету на території Камбоджі, стверджують в армії Таїланду. Країна закрила всі пункти пропуску на кордоні з Камбоджею.
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