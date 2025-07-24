Камбоджа закликала Таїланд припинити бойові дії та відвести війська

"МЗС Королівства Камбоджа бажає повідомити міжнародну спільноту та широку громадськість, що з раннього ранку 24 липня 2025 року тайські збройні сили здійснили неспровоковані, заздалегідь сплановані та навмисні напади на камбоджійські позиції вздовж прикордонних районів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Камбоджа підтверджує свою непохитну відданість миру, діалогу та мирному вирішенню спорів.

"Однак Камбоджа також залишає за собою невід'ємне право на самооборону, визнане статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і вживатиме всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, територіальної цілісності та безпеки свого народу", - додали у МЗС країни.