Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска

В МИД Камбоджи призвали Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска, чтобы минимизировать человеческие потери, и пытаться решить все спорные вопросы путем переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Камбоджи.
"МИД Королевства Камбоджа желает сообщить международному сообществу и широкой общественности, что с раннего утра 24 июля 2025 года тайские вооруженные силы совершили неспровоцированные, заранее спланированные и преднамеренные нападения на камбоджийские позиции вдоль приграничных районов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Камбоджа подтверждает свою непоколебимую приверженность миру, диалогу и мирному разрешению споров.
"Однако Камбоджа также оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону, признанное статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, и будет принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности своего народа", - добавили в МИД страны.
Напомним, сегодня утром. 24 июля, на границе между Таиландом и Камбоджей вспыхнули вооруженный конфликт, военные открыли огонь друг по другу. Есть погибшие среди мирного населения.
По словам тайских военных, первыми стрелять начали камбоджийцы. В Камбодже же настаивают, что первыми открыли огонь именно тайские солдаты. Стычка произошла вблизи древних храмов в приграничной зоне.
Власти Таиланда утверждают, что Камбоджа также применила артиллерию. Глава округа Кабчейнг в провинции Сурин в Таиланде Суттирот Чароентханасак заявил агентству Reuters, что снаряд попал в жилой дом, из-за чего погибли два человека.
Тайская армия подняла в воздух истребители F-16. Один из самолетов уничтожил военную цель на территории Камбоджи, утверждают в армии Таиланда. Страна закрыла все пункты пропуска на границе с Камбоджей.
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