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Камбоджа отменяет самоизоляцию для вакцинированных туристов

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Воскресенье 14 ноября 2021 16:57
Камбоджа отменяет самоизоляцию для вакцинированных туристов Фото: Камбоджа отменяет самоизоляцию для вакцинированных туристов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Камбоджи приняло решение отменить все ограничения для иностранных туристов. Новые правила въезда начнут действовать с понедельника, 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Phnom Penh Post.

Премьер Камбоджы Хун Сен заявил, что новые правила въезда позволят стране полностью возобновить работу и что она отражает политику других стран региона.

Он также подчеркнул, что все не вакцинированные путешественники должны по-прежнему проходить 14-дневный карантин.

"Камбоджа почти полностью вакцинирована - почти 88 % всего населения, составляющего около 16 млн человек. Таким образом, больше нет необходимости в карантине, за исключением тех, кто не прошел вакцинацию, которым по-прежнему необходимо пройти 14-дневный карантин, как и раньше", - заявил премьер.

Он также подчеркнул, что полностью вакцинированным путешественникам необходимо будет только сдать экспресс-тест и ждать результатов в месте проживания. Если результаты будут отрицательными, по словам премьера, туристы смогут путешествовать в любую точку Камбоджи.

Напомним, Камбоджа открылась для иностранных туристов 21 октября.

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