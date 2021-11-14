Камбоджа скасовує самоізоляцію для вакцинованих туристів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Phnom Penh Post .

Прем'єр Камбоджи Хун Сен заявив, що нові правила в'їзду дозволять країні повністю відновити роботу і що вона відображає політику інших країн регіону.

Він також підкреслив, що всі не вакциновані мандрівники повинні як і раніше проходити 14-денний карантин.

"Камбоджа майже повністю вакцинована - майже 88 % всього населення, що становить близько 16 млн осіб. Таким чином, більше нема потреби в карантині, за винятком тих, хто не пройшов вакцинацію, яким як і раніше необхідно пройти 14-денний карантин, як і раніше",- заявив прем'єр.

Він також підкреслив, що повністю вакцинованим мандрівникам необхідно буде тільки здати експрес-тест і чекати результатів у місці проживання. Якщо результати будуть негативними, за словами прем'єра, туристи зможуть подорожувати в будь-яку точку Камбоджі.