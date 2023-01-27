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Камбоджа не буде допомагати Україні і готова навчати військових з РФ

Фото: Камбоджа готова навчати саперів із РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Камбоджа, де зараз навчаються українські сапери, заявила, що не має можливості допомагати Україні, а також готова навчати розмінуванню військових із РФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен, передає РБК-Україна з посиланням на Khmer Times.

Він заявив, що країна не надсилала в Україну військових чи спеціалістів з розмінування.

"Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні. Камбоджа не має такої можливості. Технічна допомога Камбоджі українським саперам є суто гуманітарним актом", - сказав він.

Крім цього, Хун Сен підкреслив, що Камбоджа готова навчати розмінуванню будь-яких військових, в тому числі, і російських.

Нагадаємо, що 16 січня українські сапери розпочали навчання по розмінування у Камбоджі. Навчання триватиме до 21 січня.

До цього стало відомо, що Японія та Камбоджа планують допомогти Україні із розмінуванням її території.

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Камбоджа