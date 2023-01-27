Камбоджа не будет помогать Украине и готова обучать военных из РФ

Камбоджа, где сейчас учатся украинские саперы, заявила, что не имеет возможности помогать Украине, а также готова учить разминированию военных из РФ.

Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, передает РБК-Украина со ссылкой на Khmer Times .

Он заявил, что страна не посылала в Украину военных или специалистов по разминированию.

"Камбоджа не предоставляла ни одной военной поддержки Украине. У Камбоджи нет такой возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом", - сказал он.

Помимо этого, Хун Сен подчеркнул, что Камбоджа готова учить разминированию любых военных, в том числе и российских.