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Камбоджа не будет помогать Украине и готова обучать военных из РФ

Фото: Камбоджа готова учить саперов из РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Камбоджа, где сейчас учатся украинские саперы, заявила, что не имеет возможности помогать Украине, а также готова учить разминированию военных из РФ.

Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, передает РБК-Украина со ссылкой на Khmer Times.

Он заявил, что страна не посылала в Украину военных или специалистов по разминированию.

"Камбоджа не предоставляла ни одной военной поддержки Украине. У Камбоджи нет такой возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом", - сказал он.

Помимо этого, Хун Сен подчеркнул, что Камбоджа готова учить разминированию любых военных, в том числе и российских.

Напомним, что 16 января украинские саперы начали обучение по разминированию в Камбодже. Учеба продлится до 21 января.

До этого стало известно, что Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию.

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Камбоджа