Камбин снял ограничения на работу строителей и химчисток

Правительство сняло ограничения на работу строителей и химчисток во время карантина в Украине. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что Кабинет министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности. Решение принято для смягчения влияния на экономику ограничительных мер.

Согласно постановлению разрешили:

деятельность химчисток, поскольку задействовано минимальное количество обслуживающего персонала, а посетители не проводят много времени в помещении

работу строителей, поскольку рабочие в основном работают на открытом пространстве или маленькими группами

заготовку вторичного сырья, необходимого для обеспечения непрерывного производства

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины заявило, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не наступил.

Кроме того, Кабинет министров установил, что пребывание людей на обсервации из-за пандемии коронавируса является бесплатным, кроме питания. Во время двухнедельного карантина в изоляторах можно передавать пакеты с продуктами. Однако алкогольные напитки запрещено передавать и употреблять во время обсервации.