ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Камала Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента США

Автор: Артур Родивилов

Должность вице-президента США в аппарате Джо Байдена займет сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. Она станет первой в истории Соединенных Штатов женщиной, занявшей этот пост.

Об этом сообщает CNN.

В августе 56-летняя Харрис - темнокожая американка ямайско-индийского происхождения - была утверждена кандидатом на пост вице-президента на съезде Демократической партии.

Харрис - одна из самых видных темнокожих женщин в американской политике, привлекательная для представителей всего идеологического спектра партии. Она проработала шесть лет в качестве генерального прокурора Калифорнии, прежде чем попасть в Сенат в 2016 году.

Ранее лишь две ее белые соотечественницы - член Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Джеральдин Ферраро в 1984 году и губернатор Аляски Сара Пэйлин в 2008 году - выдвигались кандидатами в вице-президенты, и обе неудачно.

Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния). Родители Камалы разошлись, когда ей было семь лет. В 12-летнем возрасте она вместе с матерью и сестрой перебралась в Монреаль.

Степень бакалавра экономики и политических наук Камала получила в Университете Говарда в Вашингтоне. Она работала помощницей в аппарате сенатора от Калифорнии Алана Крэнстона. В 1990 году получила юридическое образование в Калифорнийском университете.

Самые читаемые новости

Ее опыт работы в сфере уголовного права может помочь администрации Байдена решить вопросы расового равенства и поддержания порядка после того, как в этом году страну охватили протесты. Ожидается, что она будет главным советником по назначениям судей.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал кандидатуру от Байдена на пост вице-президента. В свою очередь Харрис неоднократно обвиняла Трампа в неумении противостоять России.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденДемократическая партия СШАВыборы в США