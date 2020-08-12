Трамп раскритиковал кандидатуру от Байдена на пост вице-президента

Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)

Харрис критиковала Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен тем, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны. У нее якобы слабая поддержка среди демократов.

Об этом сообщается в Twitter Белого Дома.

По словам Трампа, Харрис "очень слабо" выступила на праймериз демократов, у нее было около 2%.

"Я был удивлен, что он (Джо Байден, - ред.) выбрал ее. Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о Сонном Джо. И я думал, что он ее не выберет", - сказал действующий президент.

Напомним, кандидат в президенты США Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис своим кандидатом на пост вице-президента.

РБК-Украина писало, что согласно опросу Siena College и New York Times, Джо Байден обходит Дональда Трампа в общенациональной президентской гонке на 13%.