Трамп раскритиковал кандидатуру от Байдена на пост вице-президента

Харрис критиковала Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен тем, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны. У нее якобы слабая поддержка среди демократов.
Об этом сообщается в Twitter Белого Дома.
По словам Трампа, Харрис "очень слабо" выступила на праймериз демократов, у нее было около 2%.
"Я был удивлен, что он (Джо Байден, - ред.) выбрал ее. Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о Сонном Джо. И я думал, что он ее не выберет", - сказал действующий президент.
Напомним, кандидат в президенты США Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис своим кандидатом на пост вице-президента.
РБК-Украина писало, что согласно опросу Siena College и New York Times, Джо Байден обходит Дональда Трампа в общенациональной президентской гонке на 13%.