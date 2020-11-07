Камала Харріс стане першою жінкою на посаді віце-президента США

Посаду віце-президента США в апараті Джо Байдена посяде сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс. Вона стане першою в історії Сполучених Штатів жінкою, що обійняла цю посаду.

Про це повідомляє CNN.

У серпні 56-річна Харріс - темношкіра американка ямайско-індійського походження - була затверджена кандидатом на пост віце-президента на з'їзді Демократичної партії.

Харріс - одна з найпомітніших темношкірих жінок в американській політиці, приваблива для представників всього ідеологічного спектру партії. Вона пропрацювала шість років як генеральний прокурор Каліфорнії, перш ніж потрапити в Сенат у 2016 році.

Раніше лише дві її білі співвітчизниці - член Палати представників Конгресу США від штату Нью-Йорк Джеральдін Ферраро в 1984 році і губернатор Аляски Сара Пейлін у 2008 році - висувалися кандидатами у віце-президенти, і обидві невдало.

Камала Деві Харріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді (штат Каліфорнія). Батьки Камали розлучилися коли їй було сім років. У 12-річному віці вона разом з матір'ю і сестрою перебралася в Монреаль.

Ступінь бакалавра економіки і політичних наук Камала отримала в Університеті Говарда у Вашингтоні. Вона працювала помічницею в апараті сенатора від Каліфорнії Алана Кренстона. В 1990 році отримала юридичну освіту в Каліфорнійському університеті.

Її досвід роботи в сфері кримінального права може допомогти адміністрації Байдена вирішити питання расової рівності і підтримання порядку після того, як в цьому році країну охопили протести. Очікується, що вона буде головним радником з призначенням суддів.

Раніше Дональд Трамп розкритикував кандидатуру від Байдена на посаду віце-президента. Своєю чергою Харріс неодноразово звинувачувала Трампа в невмінні протистояти Росії.