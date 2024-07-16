Камала Гарріс запросила на дебати потенційного віце-президента Трампа, - Politico

У телефонному зверненні Гарріс висловила "надію, що вони зможуть зустрітися на віце-президентських дебатах, запропонованих телеканалом CBS News".

Очікується, що Гарріс і Венс зійдуться на дебатах пізніше цього літа. Кампанія Байдена погодилася на проведення дебатів на CBS, що мають відбутися або 23 липня, або 13 серпня. Кампанія Трампа не відхилила запрошення, але натомість прийняла запрошення Fox News на дебати віце-спікерів.

"Ми знаємо, що Дональду Трампу потрібен помічник. Він не хоче партнера по керівництву. Він не хоче ще одного Майка Пенса, і я думаю, що це зрозуміло", - сказала Гарріс у коментарі виданню.

За словами чиновниці, важливим критерієм буде те, чи будуть вони абсолютно лояльними до Трампа, "незважаючи на країну, присягу або, відверто кажучи, американський народ?"

"Я планую бути в студії CBS ... в липні або серпні. І подивимося, чи з'явиться інша сторона. Я готовий виступити з доказом - кого б він не вибрав, хто б це не був", - зазначила Гарріс.