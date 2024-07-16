Камала Харрис пригласила на дебаты потенциального вице-президента Трампа, - Politico

В телефонном обращении Харрис выразила "надежду, что они смогут встретиться на вице-президентских дебатах, предложенных телеканалом CBS News".

Ожидается, что Харрис и Вэнс сойдутся на дебатах позже этим летом. Кампания Байдена согласилась на проведение дебатов на CBS, которые должны состояться либо 23 июля, либо 13 августа. Кампания Трампа не отклонила приглашение, но взамен приняла приглашение Fox News на дебаты вице-спикеров.

"Мы знаем, что Дональду Трампу нужен помощник. Он не хочет партнера по руководству. Он не хочет еще одного Майка Пенса, и я думаю, что это понятно", - сказала Харрис в комментарии изданию.

По словам чиновницы, важным критерием будет то, будут ли они абсолютно лояльными к Трампу, "несмотря на страну, присягу или, откровенно говоря, американский народ?"

"Я планирую быть в студии CBS ... в июле или августе. И посмотрим, появится ли другая сторона. Я готова выступить с доказательством - кого бы он ни выбрал, кто бы это ни был", - отметила Харрис.