У Кам'янському зросла кількість постраждалих після обстрілу
Росіяни атакували Кам'янське Дніпропетровської області. Кількість постраждалих зросла до шести.
Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести", - розповів він.
За даними голови ОВА, у медзакладі залишається одна жінка, решта лікується амбулаторно.
Атака РФ на Кам'янське
Місто Кам'янське Дніпропетровської області окупанти атакували дронами в ніч на 26 квітня. В результаті обстрілу сталася пожежа у житловій багатоповерхівці, є поранені.
Зокрема, безпілотник поцілив у житлову дев'ятиповерхівку, горіли квартири. Крім того, за попередніми даними, постраждали три людини, і серед них - дитина.
Пізніше, близько 8:00, кількість постраждалих у Кам'янському зросла до 4. Одна людина загинула.
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