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У Кам'янському зросла кількість постраждалих після обстрілу

Дніпропетровська область, Субота 26 квітня 2025 12:45
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У Кам'янському зросла кількість постраждалих після обстрілу Фото: у Кам'янському до 6 зросла кількість постраждалих після обстрілу 26 квітня (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни атакували Кам'янське Дніпропетровської області. Кількість постраждалих зросла до шести.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести", - розповів він.

За даними голови ОВА, у медзакладі залишається одна жінка, решта лікується амбулаторно.

Атака РФ на Кам'янське

Місто Кам'янське Дніпропетровської області окупанти атакували дронами в ніч на 26 квітня. В результаті обстрілу сталася пожежа у житловій багатоповерхівці, є поранені.

Зокрема, безпілотник поцілив у житлову дев'ятиповерхівку, горіли квартири. Крім того, за попередніми даними, постраждали три людини, і серед них - дитина.

Пізніше, близько 8:00, кількість постраждалих у Кам'янському зросла до 4. Одна людина загинула.

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