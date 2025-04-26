В Каменском возросло количество пострадавших после обстрела

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По данным главы ОГА, в медучреждении остается одна женщина, остальные лечатся амбулаторно.

"Количество пострадавших в Каменском возросло до шести", - рассказал он.

Атака РФ на Каменское

Город Каменское Днепропетровской области оккупанты атаковали дронами в ночь на 26 апреля. В результате обстрела произошел пожар в жилой многоэтажке, есть раненые.

В частности, беспилотник попал в жилую девятиэтажку, горели квартиры. Кроме того, по предварительным данным, пострадали три человека, и среди них - ребенок.

Позже, около 8:00, количество пострадавших в Каменском возросло до 4. Один человек погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.