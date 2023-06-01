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У Калузькій області РФ пролунав вибух: росЗМІ пишуть про "невідомий об'єкт"

Фото: у Калузькій області РФ пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужний вибух сьогодні, 1 червня, пролунав у Калузькій області РФ. Росіяни заявили про падіння "невідомого об'єкта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Спочатку російські пропагандисти стверджували, що у полі поблизу населеного пункту Товаркове впав "невідомий об'єкт". Пізніше росіяни заявили про "збиття безпілотника".

Згідно з опублікованими кадрами, на місці інциденту з'явилася велика вирва та загорілася трава. Місцева влада заявляє, що ніхто не постраждав.

При цьому росіяни в соцмережах пишуть, що вибух нібито було чути у населених пунктах за кілька кілометрів від місця падіння "об'єкта".

Дрони у Росії

Варто зазначити, що останнім часом росіяни почали частіше скаржитися на дрони та так звані "атаки". До прикладу, вчора, 31 травня, пропагандисти заявили, що у Курській області нібито збили британський вантажний безпілотник Malloy Aeronautics T150.

Також 30 травня дрони атакували Москву. У мережі з'явилися відповідні відео, а атаку підтвердили у Міноборони РФ. Цікаво, що дрони здебільшого помітили в елітному районі Рубльовка у Підмосков'ї.

Детальніше про атаку дронів на Москву та хто може за нею стояти - у матеріалі РБК-Україна.

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дрониРосійська ФедераціяВибух