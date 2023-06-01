У Калузькій області РФ пролунав вибух: росЗМІ пишуть про "невідомий об'єкт"

Потужний вибух сьогодні, 1 червня, пролунав у Калузькій області РФ. Росіяни заявили про падіння "невідомого об'єкта".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.
Спочатку російські пропагандисти стверджували, що у полі поблизу населеного пункту Товаркове впав "невідомий об'єкт". Пізніше росіяни заявили про "збиття безпілотника".
Згідно з опублікованими кадрами, на місці інциденту з'явилася велика вирва та загорілася трава. Місцева влада заявляє, що ніхто не постраждав.
При цьому росіяни в соцмережах пишуть, що вибух нібито було чути у населених пунктах за кілька кілометрів від місця падіння "об'єкта".
Варто зазначити, що останнім часом росіяни почали частіше скаржитися на дрони та так звані "атаки". До прикладу, вчора, 31 травня, пропагандисти заявили, що у Курській області нібито збили британський вантажний безпілотник Malloy Aeronautics T150.
Також 30 травня дрони атакували Москву. У мережі з'явилися відповідні відео, а атаку підтвердили у Міноборони РФ. Цікаво, що дрони здебільшого помітили в елітному районі Рубльовка у Підмосков'ї.
Детальніше про атаку дронів на Москву та хто може за нею стояти - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.