RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Калужской области РФ прогремел взрыв: росСМИ пишут о "неизвестном объекте"

Фото: в Калужской области РФ раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный взрыв сегодня, 1 июня, прогремел в Калужской области РФ. Россияне заявили о падении "неизвестного объекта".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Сначала российские пропагандисты утверждали, что в поле вблизи населенного пункта Товарково упал "неизвестный объект". Позже россияне заявили о "сбитии беспилотника".

Согласно опубликованным кадрам, на месте инцидента появилась большая воронка и загорелась трава. Местные власти заявляют, что никто не пострадал.

При этом россияне в соцсетях пишут, что взрыв якобы был слышен в населенных пунктах в нескольких километрах от места падения "объекта".

Дроны в России

Следует отметить, что в последнее время россияне стали чаще жаловаться на дроны и так называемые "атаки". К примеру, вчера, 31 мая, пропагандисты заявили, что в Курской области якобы сбили британский грузовой беспилотник Malloy Aeronautics T150.

Также 30 мая дроны атаковали Москву. В сети появились соответствующие видео, а атаку подтвердили в Минобороны РФ. Интересно, что дроны в большинстве заметили в элитном районе Рублевка в Подмосковье.

Детальнее об атаке дронов на Москву и кто может за ней стоять - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониРоссийская ФедерацияВзрыв