В Калужской области РФ прогремел взрыв: росСМИ пишут о "неизвестном объекте"

Сначала российские пропагандисты утверждали, что в поле вблизи населенного пункта Товарково упал "неизвестный объект". Позже россияне заявили о "сбитии беспилотника".

Согласно опубликованным кадрам, на месте инцидента появилась большая воронка и загорелась трава. Местные власти заявляют, что никто не пострадал.

При этом россияне в соцсетях пишут, что взрыв якобы был слышен в населенных пунктах в нескольких километрах от места падения "объекта".

Дроны в России

Следует отметить, что в последнее время россияне стали чаще жаловаться на дроны и так называемые "атаки". К примеру, вчера, 31 мая, пропагандисты заявили, что в Курской области якобы сбили британский грузовой беспилотник Malloy Aeronautics T150.

Также 30 мая дроны атаковали Москву. В сети появились соответствующие видео, а атаку подтвердили в Минобороны РФ. Интересно, что дроны в большинстве заметили в элитном районе Рублевка в Подмосковье.

Детальнее об атаке дронов на Москву и кто может за ней стоять - в материале РБК-Украина.

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