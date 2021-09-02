Калушская ТЭЦ остановилась из-за отсутствия угля, - нардеп

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Михаила Бондаря.

"Сегодня работу остановила государственная Калужская ТЭЦ на Ивано-Франковщине. Причина - отсутствие угля. Склады пустые, средств на покупку угля у энергетиков нет. Более 600 работников могут оказаться без работы. А шестидесятитысячный город Калуш рискует накануне отопительного сезона остались без света и тепла", - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, под угрозой и промышленное производство в городе, которое зависит от работы ТЭЦ, что приведет к социальной катастрофе.

"Требую от власти немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить простоя теплоэлектроцентрали. Правительство уже довело до банкротства государственные шахты, теперь на грани краха целые энергетические предприятия, от которых напрямую зависит благополучие десятков тысяч семей", - заявил нардеп.