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Калушская ТЭЦ остановилась из-за отсутствия угля, - нардеп

Автор: Наталия Гурковская

Калушская ТЭЦ остановила работу из-за отсутствия топлива.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Михаила Бондаря.

"Сегодня работу остановила государственная Калужская ТЭЦ на Ивано-Франковщине. Причина - отсутствие угля. Склады пустые, средств на покупку угля у энергетиков нет. Более 600 работников могут оказаться без работы. А шестидесятитысячный город Калуш рискует накануне отопительного сезона остались без света и тепла", - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, под угрозой и промышленное производство в городе, которое зависит от работы ТЭЦ, что приведет к социальной катастрофе.

"Требую от власти немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить простоя теплоэлектроцентрали. Правительство уже довело до банкротства государственные шахты, теперь на грани краха целые энергетические предприятия, от которых напрямую зависит благополучие десятков тысяч семей", - заявил нардеп.

Напомним, производители электроэнергии в пределах энергоострова Бурштынской ТЭС - Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области, вынуждены продавать электроэнергию по цене не выше 96 коп./КВт ночью и 2,05 грн/кВт.ч в пиковые часы потребления. Это в 4-5 раз дешевле, чем в соседних странах - Словакии и Венгрии.

Цена, по которой ТЭС и ТЭЦ в этом регионе продают электроэнергию по цене, что не покрывает себестоимость производства, лишает производителей возможности закупать уголь и газ.

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ТЭС