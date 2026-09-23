Каллас закликала до мораторію на атаки в Чорному морі, щоб уникнути продовольчої кризи

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала домовитися про мораторій на атаки в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір виступу чиновників ЄС на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
За її словами, це необхідно для відновлення безпечного судноплавства та українського зернового експорту.
Каллас повідомила, що ЄС виступає за укладення нової Чорноморської зернової домовленості, яка передбачатиме припинення атак у регіоні.
"Ми презентуємо заклик Євросоюзу щодо укладення Чорноморської зернової домовленості із запровадженням мораторію на атаки", - сказала вона.
Каллас говорить, що наслідки російської агресії відчуваються далеко за межами України.
Вона нагадала, що різке зростання цін на сільськогосподарську продукцію у 2022 році продемонструвало важливість Чорного моря для міжнародної торгівлі, енергетичної та продовольчої безпеки.
Україна залишається одним із найбільших експортерів аграрної продукції у світі. На неї припадає 15% світового експорту кукурудзи, 10% пшениці, 15–20% ячменю та близько половини соняшникової олії. Майже 90% цієї продукції перевозиться через Чорноморський коридор, зазначила очільниця дипломатії ЄС.
Водночас Каллас заявила, що з серпня морський експорт фактично зупинився через посилення атак РФ, які ускладнили або зробили неможливим комерційне судноплавство.
Додаткові проблеми для глобальних ланцюгів постачання створюють конфлікт у Перській затоці та наслідки кліматичних змін.
"Їжа ніколи не повинна використовуватися як зброя війни", - наголосила Каллас.
Як відомо, РФ атакує судна в Чорному морі, в тому числі комерційні, зокрема, які експортують зернові культури з України. Сили Оборони теж завдають ударів по суднам РФ у відповідь - часто це тіньові танкери з нафтою.
У зв'язку з атаками на судна з зерном є загроза недоотримання іншими країнами цих культур, оскільки Україна є світовим лідером ескпорту даної аграрної продукції. Це, своєю чергою, загрожує створенню продовольчої кризи.