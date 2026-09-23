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Каллас призвала к мораторию на атаки в Черном море во избежание продовольственного кризиса

02:40 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: Кайя Каллас (Getty Images)

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала договориться о моратории на атаки в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир выступления чиновников ЕС на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По ее словам, это необходимо для возобновления безопасного судоходства и украинского зернового экспорта.

Каллас сообщила, что ЕС выступает за заключение новой Черноморской зерновой договоренности, которая будет предусматривать прекращение атак в регионе.

"Мы презентуем призыв Евросоюза о заключении Черноморской зерновой договоренности с введением моратория на атаки", - сказала она.

Каллас говорит, что последствия российской агрессии ощущаются далеко за пределами Украины.

Она напомнила, что резкий рост цен на сельскохозяйственную продукцию в 2022 году продемонстрировал важность Черного моря для международной торговли, энергетической и продовольственной безопасности.

Украина остается одним из самых крупных экспортеров аграрной продукции в мире. На него приходится 15% мирового экспорта кукурузы, 10% пшеницы, 15–20% ячменя и около половины подсолнечного масла. Почти 90% этой продукции перевозится через Черноморский коридор, отметила глава дипломатии ЕС.

В то же время Каллас заявила, что с августа морской экспорт фактически остановился из-за усиления атак РФ, которые усложнили или сделали невозможным коммерческое судоходство.

Дополнительные проблемы для глобальных цепей снабжения создают конфликт в Персидском заливе и последствия климатических изменений.

"Пища никогда не должна использоваться как оружие войны", - подчеркнула Каллас.

Атаки в Черном море

Как известно, РФ атакует суда в Черном море, в том числе коммерческие, в частности экспортирующие зерновые культуры из Украины. Силы Обороны тоже наносят ответные удары по судам РФ - часто это теневые танкеры с нефтью.

В связи с атаками на суда с зерном есть угроза недополучения другими странами этих культур, поскольку Украина является мировым лидером экспорта данной аграрной продукции. Это, в свою очередь, чревато созданием продовольственного кризиса.

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