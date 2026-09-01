Каллас призвала ЕС передать Украине ракеты-перехватчики с истекающим сроком хранения

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала страны Евросоюза передать Украине ракеты-перехватчики, срок хранения которых вскоре истекает, на фоне усиления российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Каи Каллас перед неформальной встречей министров обороны ЕС.

По словам Каллас, это позволит усилить защиту украинского населения на фоне продолжающихся российских атак.

Каллас призвала передать Украине ракеты

Перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в ирландском Уиклоу Каллас заявила, что Украине не хватает средств противовоздушной обороны.

"Июль и август стали самыми смертоносными месяцами для гражданского населения Украины. Россия усиливает эскалацию, чтобы нанести украинцам как можно больший ущерб, чтобы сломить их. Украинцы держатся стойко, и мы должны их поддерживать. Главный вопрос – противовоздушная оборона", – заявила Каллас.

Она отметила, что некоторые страны располагают ракетами-перехватчиками, срок хранения которых подходит к концу.

"Мы знаем, что некоторые страны имеют ракеты-перехватчики, срок годности которых вскоре истечет. Было бы очень хорошо, если бы их передали Украине, чтобы она могла использовать их для защиты своих людей", – заявила глава дипломатии ЕС.

ЕС ищет дополнительные возможности

По словам Каллас, ЕС также обращается к государствам за пределами объединения с просьбой предоставить Украине ракеты для защиты гражданского населения.

"Но, конечно, это очень сложно", – признала она.

Кроме того, продолжается работа над совместным производством европейских ракет-перехватчиков с участием Украины.

"В то же время также продолжается работа, чтобы вместе производить европейские ракеты-перехватчики совместно с Украиной", – добавила Каллас.