Каллас висловила сумніви, що РФ дотримається можливого перемир'я з Україною

Каллас прокоментувала слова російського диктатора Володимира Путіна щодо пропозиції припинення вогню між Україною та РФ на 30 днів.

"Ми вже бачили перемир'я раніше, і Росія ніколи не дотримувалася цих домовленостей", - заявила голова дипломатії ЄС.

Вона наголосила, що наразі "м'яч на полі" Москви, і вона повинна проявити "добру волю".

Каллас раніше розкритикувала політику президента США Дональда Трампа щодо України. Після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті вона написала у соцмережах, що "вільний світ потребує нового лідера" і що європейці "повинні прийняти цей виклик".

Голова дипломатії ЄС наголошувала, що будь-яка мирна угода повинна включати участь України та Європи.

Кая Каллас раніше анонсувала зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо, але вона була скасована в останню хвилину через "проблеми з розкладом". Очікувана двостороння зустріч між Каллас і Рубіо так і не відбулася, але політик зазначила, що вони розмовляли в перервах між зустрічами, а їхня взаємодія була "дуже позитивною".