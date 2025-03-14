Каллас выразила сомнения, что РФ придержится возможного перемирия с Украиной

Каллас прокомментировала слова российского диктатора Владимира Путина о предложении прекращения огня между Украиной и РФ на 30 дней.

"Мы уже видели перемирие раньше, и Россия никогда не придерживалась этих договоренностей", - заявила глава дипломатии ЕС.

Она подчеркнула, что сейчас "мяч на поле" Москвы, и она должна проявить "добрую волю".

Каллас ранее раскритиковала политику президента США Дональда Трампа по Украине. После его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете она написала в соцсетях, что "свободный мир нуждается в новом лидере" и что европейцы "должны принять этот вызов".

Глава дипломатии ЕС подчеркивала, что любое мирное соглашение должно включать участие Украины и Европы.

Кая Каллас ранее анонсировала встречу с госсекретарем США Марко Рубио, но она была отменена в последнюю минуту из-за "проблем с расписанием". Ожидаемая двусторонняя встреча между Каллас и Рубио так и не состоялась, но политик отметила, что они разговаривали в перерывах между встречами, а их взаимодействие было "очень позитивным".