Каллас відповіла Гегсету на критику ЄС: жорстка любов краще, ніж її відсутність

"Це все ж любов, тому краще жорстка любов, ніж її відсутність", - сказала Каллас у суботу, 31 травня, на оборонному форумі в Сінгапурі.

Гегсет раніше заявив на Сінгапурській конференції, що США підштовхують союзників в Європі "до більшої відповідальності за власну безпеку - до інвестування у свою оборону".

"Завдяки президенту Трампу вони активізуються", - заявив глава Пентагону, назвавши Польщу та країни Балтії "зразковими союзниками".

Вказуючи на розбіжності всередині Європи щодо військових витрат, Каллас зазначила, що "деякі з нас давно усвідомили, що нам потрібно інвестувати в оборону".

"Європейський Союз змінив напрямок діяльності та переосмислив нашу власну парадигму як мирний проєкт, підкріплений жорсткою обороною", - наголосила вона.