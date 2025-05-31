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Каллас відповіла Гегсету на критику ЄС: жорстка любов краще, ніж її відсутність

Фото: очільниця європейської дипломатії Кая Каллас (flickr.com photos european_parliament)
Автор: Наталія Юрченко

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас відповіла на критику Європи з боку очільника Пентагону Піта Гегсета. Вона вважає, що між США та Європою все ж є "любов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каллас, яку цитує Politico.

"Це все ж любов, тому краще жорстка любов, ніж її відсутність", - сказала Каллас у суботу, 31 травня, на оборонному форумі в Сінгапурі.

Гегсет раніше заявив на Сінгапурській конференції, що США підштовхують союзників в Європі "до більшої відповідальності за власну безпеку - до інвестування у свою оборону".

"Завдяки президенту Трампу вони активізуються", - заявив глава Пентагону, назвавши Польщу та країни Балтії "зразковими союзниками".

Вказуючи на розбіжності всередині Європи щодо військових витрат, Каллас зазначила, що "деякі з нас давно усвідомили, що нам потрібно інвестувати в оборону".

"Європейський Союз змінив напрямок діяльності та переосмислив нашу власну парадигму як мирний проєкт, підкріплений жорсткою обороною", - наголосила вона.

Суперечки Трампа та Європи

Президент США Дональд Трамп ще до перемоги на виборах звинувачував Європу у тому, що вона менше витрачає грошей на допомогу Україні, ніж США. Також Трамп вимагає, щоб європейські союзники по НАТО збільшили витрати на оборону до 5% ВВП.

Ще одна суперечка між США та Європою виникла після Мюнхенської конференції з безпеки. Тоді спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це викрило обурення та критику серед країн ЄС.

Проте країни ЄС просунулися у питанні посилення оборони. Європейський Союз розробив план для переозброєння.

Також країни ЄС погодили створення фонду на 150 млрд євро. Він дасть можливість країнам ЄС позичати кошти у Брюсселя та витрачати їх на озброєння через спільні закупівлі.

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