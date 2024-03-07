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Каллас відхилила пропозицію стати кандидатом на виборах голови Єврокомісії

Четвер 07 березня 2024 12:54
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Каллас відхилила пропозицію стати кандидатом на виборах голови Єврокомісії Фото: прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас заявила, що відхилила пропозицію європейських лібералів стати їхнім головним кандидатом у виборчій кампанії на посаду голови Європейської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV3.

"Я ретельно розглянула всі плюси і мінуси цієї пропозиції, але я повідомила керівництву Альянсу лібералів і демократів за Європу (ALDE), що я не погоджуся на цю роль", - заявила вона.

За словами Каллас, вона хоче залишитися на посаді прем'єр-міністра, а оскільки ALDE є головним претендентом на пост глави Єврокомісії, їй буде складно пояснити громадськості, чому вона не буде балотуватися в Європарламент.

"Ця пропозиція - велика честь для Естонії загалом, для уряду і для нього особисто. Можливо, ми зробили щось правильне", - сказав Каллас, додавши, що, звісно, висування кандидатури дасть Естонії хорошу можливість порушити свої питання на великих дебатах, але, можливо, цю роботу можна зробити і без висунення.

Раніше Politico повідомляло, що обговорюється можливість призначення Калласа на посаду верховного представника ЄС із закордонних справ.

Один із чиновників ЄС на умовах анонімності заявив, що ідея призначення Каллас головним дипломатом ЄС "залишається чутливою" в деяких столицях ЄС.

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