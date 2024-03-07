Каллас отклонила предложение стать кандидатом на выборах главы Еврокомиссии

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что отклонила предложение европейских либералов стать их главным кандидатом в избирательной кампании на пост главы Европейской комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV3.

"Я тщательно рассмотрела все плюсы и минусы этого предложения, но я сообщила руководству Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE), что я не буду принимать эту роль", - заявила она.

По словам Каллас, она хочет остаться на посту премьер-министра, а поскольку ALDE является главным претендентом на пост главы Еврокомиссии, ей будет сложно объяснить общественности, почему она не будет баллотироваться в Европарламент.

"Это предложение - большая честь для Эстонии в целом, для правительства и для него лично. Возможно, мы сделали что-то правильное", - сказал Каллас, добавив, что, конечно, выдвижение кандидатуры даст Эстонии хорошую возможность поднять свои вопросы на больших дебатах, но, возможно, эту работу можно сделать и без выдвижения.

Ранее Politico сообщало, что обсуждается возможность назначения Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранных делам.

Один из чиновников ЕС на условиях анонимности, заявил, что идея назначения Каллас главным дипломатом ЕС "остается чувствительной" в некоторых столицах ЕС.

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