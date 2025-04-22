Каллас: США мають інструменти для тиску на Росію, але не використовують їх
Сполучені Штати Америки ще мають інструменти для того, аби тиснути на Російську Федерацію. Вашингтон не використав усі наявні для цього ресурси.
Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
"Якщо вони зараз відступають, не використавши інструменти, які фактично є в їхніх руках, то у мене виникає велике питання: чому? Чому вони не використовують інструменти, щоб дійсно покласти край цій війні?" - заявила вона.
За її словами, Київ і його європейські союзники сподіваються, що Вашингтон займе більш жорстку позицію щодо Москви, перш ніж відмовитися від мирних переговорів.
На її думку, "великоднє перемирʼя", яке оголошував диктатор Володимир Путін, було хитрістю з боку РФ. Таким чином Росія хотіла запобігти тому, щоб Трамп "втратив терпіння" щодо Кремля.
"Вони не дотримувалися перемир'я. Я маю на увазі, що очевидно, що Росія грає в усі ці ігри, тягне час і не дуже хоче миру. Вони думають, що час на їхньому боці, тому вони не демонструють жодних добрих знаків чи доброї волі", – прокоментувала Каллас дії росіян.
Великоднє "перемир'я"
Нагадаємо, ввечері 19 квітня Путін ініціював так зване "припинення вогню", яке було оголошено з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
За даними президента України Володимира Зеленського, Росія посилила обстріли на фронті вранці 20 квітня. Найбільше ворог активізувався на Покровському та Сіверському напрямках фронту.
Детальніше про те, що відомо про великоднє "перемир'я", як на нього відреагували в Україні та на Заході - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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