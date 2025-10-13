Каллас розповіла, як РФ намагається зупинити підтримку України

Вона наголосила, що збільшення рівня напруги може посіяти страх серед європейців.

"Якщо ситуація стане надто серйозною, наші громадяни можуть запитати: "Навіщо ми допомагаємо Україні, якщо нам потрібна власна протиповітряна оборона?", - зазначила Каллас.

Вона також повідомила, що європейські країни намагається тиснути на РФ, зокрема, триває робота над 19-м пакетом санкцій.

"Ми працюємо над 19-м пакетом санкцій, який уже дуже близький до завершення і націлений на енергетичний сектор Росії та фінансування, щоб позбавити її ресурсів для ведення цієї війни та здійснення атак", - підкреслила дипломатка.

Каллас додала, що водночас триває робота над зимовим пакетом допомоги для України, який допоможе відновлювати інфраструктуру та пережити холодну пору року.