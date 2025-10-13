RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Каллас рассказала, как РФ пытается остановить поддержку Украины

Фото: Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

РФ пытается посеять страх среди граждан стран Европейского Союза и остановить таким образом поддержку Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в комментарии изданию Суспільне.

Она подчеркнула, что увеличение уровня напряжения может посеять страх среди европейцев.

"Если ситуация станет слишком серьезной, наши граждане могут спросить: "Зачем мы помогаем Украине, если нам нужна собственная противовоздушная оборона?", - отметила Каллас.

Она также сообщила, что европейские страны пытается давить на РФ, в частности, продолжается работа над 19-м пакетом санкций.

"Мы работаем над 19-м пакетом санкций, который уже очень близок к завершению и нацелен на энергетический сектор России и финансирование, чтобы лишить ее ресурсов для ведения этой войны и осуществления атак", - подчеркнула дипломат.

Каллас добавила, что одновременно продолжается работа над зимним пакетом помощи для Украины, который поможет восстанавливать инфраструктуру и пережить холодное время года.

 

Напомним, Европейский союз решил выделить 10 млн евро на создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Кроме того, выделены средства для поддержки Украины зимой.

В частности, ЕС уже выделил 800 млн евро на поддержку Украины этой зимой. Кроме того, Евросоюз работает над дополнительными 100 млн евро на резервные генераторы, а также выделил 2 млрд евро на дроны.

Еще 6 млн евро выделяются на поддержку пострадавших детей, похищенных страной-агрессором, чтобы они получили необходимую помощь и поддержку.

