Каллас рассказала, как РФ пытается остановить поддержку Украины

Она подчеркнула, что увеличение уровня напряжения может посеять страх среди европейцев.

"Если ситуация станет слишком серьезной, наши граждане могут спросить: "Зачем мы помогаем Украине, если нам нужна собственная противовоздушная оборона?", - отметила Каллас.

Она также сообщила, что европейские страны пытается давить на РФ, в частности, продолжается работа над 19-м пакетом санкций.

"Мы работаем над 19-м пакетом санкций, который уже очень близок к завершению и нацелен на энергетический сектор России и финансирование, чтобы лишить ее ресурсов для ведения этой войны и осуществления атак", - подчеркнула дипломат.

Каллас добавила, что одновременно продолжается работа над зимним пакетом помощи для Украины, который поможет восстанавливать инфраструктуру и пережить холодное время года.