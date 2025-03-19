Каллас: для роботи 30-денного перемир'я повинен бути фактор стримування

"Для того, щоб перемир'я працювало, має бути стримування. І якщо всі засоби стримування не діятимуть, а Путін вже демонстрував це раніше, він не дотримуватиметься режиму припинення вогню", - заявила Каллас.

Також вона відзначила, що чим сильнішою буде Європа, тим меншою буде ймовірність війни.

"Ми повинні робити більше для нашої оборони. Ми також повинні робити більше для України, щоб чим сильнішою вона буде на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів", - додала Каллас.

Можливе 30-денне перемир'я

У березні, під час переговорів американської та української делегацій, Україна підтримала пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту.

Після цього американська делегація вирушила до Росії, у тому ж числі, щоб обговорити режим тиші з ворогом. Тоді ж диктатор Володимир Путіна почав стверджувати про "нюанси".

Вчора, 18 березня, відбулась розмова між головою Білого дому Дональдом Трампом та Путіним. Останній дав згоду на взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури

Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.