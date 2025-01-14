Каллас підтримала зниження цінової стелі на російську нафту

Союзники України повинні працювати над зниженням граничної ціни на російську нафту, щоб позбавити Кремль доходів для ведення війни проти України.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Я дійсно наполягаю на зниженні (стелі, - ред.), тому що вона має очевидний ефект", - сказала Каллас.

За її словами, "Росія зазнає труднощів, тому що її національний фонд виснажений, і вони не отримують тих самих доходів, що й від нафти і газу".

"Але все ще є заходи, які ми можемо використовувати. Безумовно, країнам потрібно обговорити це", - додала вона.

Країни "Великої сімки" вивчають способи посилення цінової межі на російську нафту, оскільки вони хочуть позбавити Москву здатності фінансувати свою війну проти України.

Розглянуті варіанти варіюються від фактичної заміни механізму повною забороною на переробку російської сирої нафти до зниження цінового порогу з нинішніх 60 доларів до приблизно 40 доларів, заявили джерела, кажуть, що поки що немає консенсусу про те, як рухатися далі.