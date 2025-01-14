Каллас поддержала снижение ценового потолка на российскую нефть

Союзники Украины должны работать над снижением предельной цены на российскую нефть, чтобы лишить Кремль доходов для ведения войны против Украины.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Я действительно настаиваю на снижении (потолка, - ред.), потому что он имеет очевидный эффект", - сказала Каллас.

По ее словами, "Россия испытывает трудности, потому что ее национальный фонд истощен, и они не получают тех же доходов, что и от нефти и газа".

"Но все еще есть меры, которые мы можем использовать. Определенно, странам нужно обсудить это", - добавила она.

Страны "Большой семерки" изучают способы ужесточения ценового предела на российскую нефть, поскольку они хотят лишить Москву способности финансировать свою войну против Украины.

Рассматриваемые варианты варьируются от фактической замены механизма полным запретом на переработку российской сырой нефти до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до примерно 40 долларов, заявили источники говорят, что пока нет консенсуса о том, как двигаться дальше.