Каллас оголосила про новий удар проти РФ: ЄС посилить санкції найближчими місяцями

Вона зазначила, що згідно з останніми розвідувальними даними, російська економіка вже перебуває в кризовому стані і змушена покладатися на ланцюги постачання, тож ефект від санкцій буде ще сильнішим у найближчому майбутньому.

Каллас додала, що Москва намагається створити ілюзію, ніби санкції більше шкодять європейцям, ніж самим росіянам, але це не відповідає дійсності - насправді ситуація у Росії погіршується.

Голова ЄС також повідомила, що в новому пакеті пропонують посилити обмеження на нафту, енергетичний та банківський сектори.

"Росіяни хочуть, щоб ми повірили, що санкції не працюють, що вони шкодять нам більше, ніж їм. Але це неправда. Ми бачимо це з розвідувальних даних. Звичайно, вони дуже сильні в пропаганді – завжди такими були. Це треба мати на увазі. Але ми бачимо, що насправді справи у них йдуть не так добре" - додала вона.