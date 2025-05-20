Каллас оголосила про новий удар проти РФ: ЄС посилить санкції найближчими місяцями

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що нові санкції найближчими місяцями посилять тиск на російську економіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Вона зазначила, що згідно з останніми розвідувальними даними, російська економіка вже перебуває в кризовому стані і змушена покладатися на ланцюги постачання, тож ефект від санкцій буде ще сильнішим у найближчому майбутньому.
Каллас додала, що Москва намагається створити ілюзію, ніби санкції більше шкодять європейцям, ніж самим росіянам, але це не відповідає дійсності - насправді ситуація у Росії погіршується.
Голова ЄС також повідомила, що в новому пакеті пропонують посилити обмеження на нафту, енергетичний та банківський сектори.
"Росіяни хочуть, щоб ми повірили, що санкції не працюють, що вони шкодять нам більше, ніж їм. Але це неправда. Ми бачимо це з розвідувальних даних. Звичайно, вони дуже сильні в пропаганді – завжди такими були. Це треба мати на увазі. Але ми бачимо, що насправді справи у них йдуть не так добре" - додала вона.
14 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти РФ.
Нагдаємо, що сьогодні, 20 травня ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".
Нові обмеження покликані посилити тиск на Москву, зокрема у сфері морських перевезень, які допомагають обходити вже існуючі санкції.
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