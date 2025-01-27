Каллас очікує продовження санкцій ЄС проти Росії

Країни Європейського Союзу, найімовірніше, сьогодні вранці ухвалять рішення про продовження чинних санкцій проти Росії.

Про це заявила верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву .

"Я очікую рішення про продовження чинних санкцій", - заявила пані Каллас перед зустріччю з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі.

За її словами, на зустрічі очікується дискусія щодо України.

Раніше видання Politico повідомило, що Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії. Очікується, що Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій будуть розглянуті побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки".

За інформацією Bloomberg, заява Єврокомісії підтвердить зобов'язання допомогти Україні відновити і стабілізувати її інфраструктуру, а також розв'язати питання поставок газу і нафти.

Президент України Володимир Зеленський заявив на вихідних, що Київ готовий дозволити подачу газу з Азербайджану через країну.

Будапешт відкладав ухвалення рішення з грудня, коли прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив лідерам ЄС, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж вирішити, чи погоджуватися на продовження обмежень. Санкції ЄС необхідно продовжувати кожні шість місяців, і хоча це звичайне рішення, воно вимагає підтримки всіх держав-членів.